Мир 12 июля 2023, 14:33 Казахстан и Россия закроют проект «Женис» на Каспии после неуспешного бурения «Казмунайгаз» и «Лукойл» не нашли углеводороды на Каспии и закроют проект «Женис» РИА «Новости»

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Казахстанская компания «Казмунайгаз» (КМГ) не нашла углеводородов во время бурения поисково-разведочной скважины на шельфе Казахстана. Она работала там вместе с российским «Лукойлом» в рамках проекта «Женис», но теперь его закроют. Об этом заявили в пресс-службе КМГ.

«К сожалению, бурение поисково-разведочной скважины на структуре „Женис“ подтвердило отсутствие заполнения ловушки углеводородами. Геологический риск реализовался», — рассказали в компании.

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Там уточнили, что привлекли инвестиции «Лукойла» в рамках геологоразведочных работ для уточнения перспективности участка. Партнеры заранее договорились, что при неуспешности геологоразведки расходы не возмещаются.

«Проект закрываем, контрактную территорию возвращаем государству», — сообщили представители КМГ в комментарии«Интерфаксу».

Эксперты в начале проекта оценили вероятность успеха в 20%. Представители КМГ отметили, что в ходе работы специалисты уточнили информацию о строении недр в пределах этого бассейна. Полученные данные помогут скоректировать стратегию дальнейшего геологического поиска по другим проектам компании.

«Казмунайгаз», Минэнергии Казахстана и «Лукойл» заключили в апреле 2019 года договор на разведку и добычу углеводородов на участке Женис в казахстанском секторе Каспийского моря. Оператором проекта стало совместное предприятие двух компаний — Zhenis Operating.