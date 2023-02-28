Мир 28 февраля 2023, 12:10 Казахстан готов к развитию стратегического партнерства с США — Токаев Президент Казахстана Токаев заявил о готовности республики к сотрудничеству с США РИА «Новости»

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Казахстан готов развивать стратегическое сотрудничество с Западом. Такое заявление президент страны Касым-Жомарт Токаев сделал на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Астане. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

«Ваш визит особенно важен с точки зрения придания дополнительного импульса построению нашего стратегического сотрудничества. <…> Мы готовы к дальнейшему развитию этого сотрудничества», — обратился Токаев к Блинкену.

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Он отметил надежность долгосрочных партнерских отношений в области безопасности, энергетики, торговли и инвестиций.

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Президент выразил благодарность госсекретарю США за поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитета Казахстана.

В середине февраля Токаев провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с июля 2022 года.