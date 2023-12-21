Мир 21 декабря 2023, 11:21 Казахстан экстрадирует в Россию сотрудника IT-компании F.A.C.C.T. Казахстан экстрадирует сотрудника F.A.C.C.T. за неправомерный доступ к данным РИА «Новости»

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Сотрудника IT-компании F.A.C.C.T. Никиту Кислицина вышлют из Казахстана в Россию за «неправомерный доступ к информации». Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

«По запросу Генпрокуратуры России компетентные органы Республики Казахстан экстрадируют Никиту Кислицина для привлечения к уголовной ответственности», — уточнили в недурном ведомстве.

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Его хотят привлечь к уголовной ответственности по статьям о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации и вымогательстве.

Согласно данным следствия, в октябре прошлого года Кислицин вместе с соучастниками взломал сервер одной из коммерческих организаций. После этого группировка требовала 550 тысяч рублей в криптовалюте за нераспространение полученной информации в Сети. Летом Кислицина задержали в Казахстане. Россия направила запрос в республику о выдаче хакера.

По данным РИА «Новости», экстрадировать Кислицина требовали и Соединенные Штаты. Власти США обвинили его в незаконном доступе к защищенным данным.

Компания F.A.C.C.T. переводится как «борьба с технологиями киберпреступности» (Fight Against Cybercrime Technologies). Под ее брендом в России до сих пор работает подразделение по кибербезопасности Group-IB. Ее основателя Илью Сачкова летом приговорили к 14 годам тюрьмы за госизмену.

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