Казахским школьницам запретили ходить в брюках

В Казахстане родители пожаловались журналистам, что девочкам в ряде школ запретили носить брюки. Об этом написал сайт Tengrinews.kz.

Запрет руководства школ не понравился ни девочкам, ни родителям. Речь идет об учебных учреждениях в Алматинской, Карагандинской и Атырауской областях. По словам родителей, девочек заставляют приходить в школу исключительно в юбках.

Родители отметили, что на улице уже значительно похолодало, а это значит, что в юбках можно простудиться. Сейчас наступил сезон брюк, причем теплых, подчеркнули они.

В Министерстве образования и науки сообщили, что в этом году школьникам разрешено посещение образовательные учреждения в форме или одежде классического стиля. Это строгий, сдержанный и консервативный стиль. Эти параметры нужно учитывать при выборе ткани, цвета и покроя. Но про то, что девочкам нужно носить только юбки, ничего не сказано.

В МОН Казахстана отметили, что таких требований не существует. Представители предложили решить проблему путем обсуждения ее с руководством школ.