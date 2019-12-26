Казахский школьник примерил костюм полицейского и оказался в реальном отделении

Школьник одной из алматинских школ на новогодний праздник выбрал для себя костюм сотрудника ДПС. Попавшее в Сеть видео стало необычайно популярным и привлекло внимание местных полицейских. Они пригласили малыша в гости и подарили подарки.

На кадры, снятые в спортивном зале одной из школ, обратил внимание портал Tengrinews. Пользователи Казнета заявили, что мальчик выглядит «как настоящий», и назвали его «супергероем современности».

Его отец Нурхан Сагиев сообщил, что Нурислам с детства интересуется всем, что связано с полицией. Собирает машины, конструкторы и даже наручники. Скорее всего, мальчика вдохновил пример его родственников, которые служат в правоохранительных органах.

Нурислам обожает мультфильмы и киноленты о полицейских. Он утверждает, что когда вырастет, также будет помогать людям.

«Когда видит патрульных на дороге, то сразу прилипает к окну машины и говорит, что будет таким же, как они. Ему скоро будет семь, но уже сейчас он пытается регулировать движение: подсказывает водителям, куда и как припарковаться. Откуда это берет, я не знаю, ему никто не подсказывает», — рассказал отец ребенка.

В казахском сегменте интернета видео стало вирусным. Его увидели полицейские. Они связались с родителями Нурислама, чтобы пригласить мальчика в гости. Ему устроили экскурсию по отделению полиции и подарили новогодние подарки.