Казахский депутат объяснил решение не проводить парад Победы

Депутат мажилиса парламента Казахстана Айдос Сарым обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» решение властей страны не проводить парад Победы в этом году.

«У нас уже четыре года не проводятся парады. До этого были эпидемические, сейчас экономические причины», — напомнил Сарым.

По его мнению, лучше сэкономленные средства потратить на более рациональные задачи, в частности на обеспечение быта и подготовку солдат. Среди других проблем, которые требуют решения, он выделил старые казармы и устаревшую технику.

«Поэтому это очень рациональное решение (отмена парада — Прим. ред.)», — подчеркнул парламентарий.