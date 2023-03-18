Мир 18 марта 2023, 09:41 Казахский бизнесмен получил предложение на 1 млн долларов за провоз грузовика в Россию Reuters: бизнесмен сообщил о предложении на 1 млн долларов за провоз грузовика в Россию РИА «Новости»

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Бизнесмену из Казахстана предложили за 1 миллион долларов перевезти редкоземельных металлов из Австралии в Россию. Об этом сообщило Reuters.

Российские компании предлагают предпринимателям из Казахстана поучаствовать в доставке необходимых товаров в обход западных санкций.

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«От телефонов и подшипников до деталей самолетов и редкоземельных металлов», — рассказал изданию об отклоненных им запросах казахстанский предприниматель.

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Также издание привело слова другого азиатского бизнесмена, которому европейская компания отказалась продать оборудование из-за опасений, что техника может оказаться в России. Но тут же поступило предложение от турецкой компании поставить аналогичную партию товара.

В начале марта Турция заблокировала транзит санкционных грузов в Россию. Таможня республики перестала пропускать товары, блокируя их оформление. Предприниматели связали запрет с недавним визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена.