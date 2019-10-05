Казахские врачи заморозили живого младенца. Они хотели избежать бумажной волокиты
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«После подачи ребенком признаков жизни врачи, при наличии возможности, вместо принятия неотложных мер решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорожденного умирать», — рассказал Tengrinews.kz зампред агентства по противодействию коррупции Шынгыс Кабдул.
Он пояснил, что одной и причин такого решения стали уже заполненные формы. Они были в общей базе данных и скорректировать их было уже нельзя.
После случившегося полиция возбудила уголовное дело об убийстве. В нем обвиняют главу роддома и акушера-гинеколога, который принимал роды. Теперь им грозит до 20 лет тюрьмы.
Про убийство новорожденного стало известно во время проверки медучреждения, которую начали после заведения дела на директора перинатального центра. Его подозревали в коррупции и даче взятки.
«В ходе оперативных действий мы установили такой факт, он по телефону говорил о младенце. Мы сразу же выехали на место, но не успели по времени. Младенец в холодильнике скончался», — сказал Кабдул.