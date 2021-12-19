Казахские детсадовцы разыграли сцену расстрела студента советскими солдатами

Сцену расстрела митингующего студента советской армией разыграли в детском саду в Казахстане. Видео активно распространилось по соцсетям республики.

Согласно сюжету «студента» приводят на допрос, грубо толкая и ставя на колени перед «военным следователем». Тот отправляет «подследственного» на расстрел, приговор тут же «приводится в исполнение». Играющим роли детям на вид около четырех-пяти лет, при этом присутствует воспитатель.

Судя по сюжету «сценки», речь идет о последствиях выступлений молодежи против назначения первым секретарем ЦК компартии Казахстана — Геннадия Колбина. Тот никогда не работал в республике и даже не говорил по-казахски. Двоих человек после подавленных митингов приговорили к смертной казни.

Казахстан, как и все постсоветские республики, идет по пути отмежевания от России. И элита этой страны, и ее власти поддерживают курс на «казахизацию». Поэтому попытки вмешиваться в это со стороны РФ могут обернуться ухудшением отношений, заявил ранее директор Центра изучения кризисного общества Максим Вилисов.