Кавказский шансонье Бока умер в Лос-Анджелесе

Исполнитель кавказского шансона Бока (Борис Давидян) умер в Лос-Анджелесе на 72-м году жизни. О смерти певца стало известно 21 июля.

Журналист Ваге Казарян, который одним из первых в Fасеbооk поделился известием о смерти Боки, рассказал Sputnik Армения, что у артиста были проблемы с легкими. Он долго боролся с тяжелой болезнью. Об этом Казаряну сообщили друзья, которые живут в США.

Давидян родился в апреле 1949 года в Баку. Музыкой он увлекся в детстве. Свой первый альбом Бока записал в 1972 году в Ереване. Он сам сочинял песни, которые исполнял с особым колоритом. Перепевал он и произведения Владимира Высоцкого и Аркадия Северного. Среди хитов шансонье песни «Доля воровская», «Цавт танем», «Джана» и другие.

В Лос-Анджелес вместе с семьей музыкант переехал в 1995 году, после того как на него завели уголовное дело за хранение оружия. У Боки остались жена, трое детей и четверо внуков, один из которых — Жока — тоже певец, часто исполняющий песни своего дедушки.