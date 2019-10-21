Кавээнщик возьмется восстанавливать Донбасс

Известный украинский член Клуба веселых и находчивых (КВН) приступит к восстановлению Донбасса. Речь идет об игроке команды Донецкого политехнического института (ДПИ) Сергее Сивохо.

Президент Украины Владимир Зеленский (кстати, тоже в прошлом кавээнщик) издал указ о назначении Сивохо. Об этом комик поделился в своем аккаунте на Facebook. Согласно документу, подписанному главой страны, Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

«Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы», — написал Сивохо и подчеркнул, что очень надеется, что донбассовцы его поддержат.

Сивохо 50 лет, до назначения он работал креативным продюсером в шоу «Квартал 95», возглавлял которое Владимир Зеленский. Во время депутатских выборов на Украине кавээнщик не стоял в стороне и баллотировался от партии «Слуга народа» по своему округу в Донецкой области. Однако народ не поддержал его необходимым числом голосов.