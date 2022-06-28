Kauppalehti: Финляндия не достигнет углеродной нейтральности к 2035 году

Представители Финляндии вышли из проекта по строительству АЭС «Ханхикиви-1», который предполагал участие России. Об этом сообщило местное издание Kauppalehti.

По данным журналистов, это решение негативно скажется на планах Финляндии по достижению углеродной нейтральности. Местные власти планировали достичь этого показателя к 2035 году.

Срыв планов обусловлен тем, что на «Ханхикиви-1» планировалось производить примерно 40% «чистой» энергии. Атомная электростанция должна была повлиять на рост потребления электричества и сокращение выбросов.

Сам проект остановили в мае этого года. Российскую сторону представляла компания «Росатом». Причиной расторжения договоренностей стала позиция Финляндии по ситуации на Украине.

Представители «Росатома» намерены выставить Финляндии счет за затраты на реализацию проекта. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Его слова процитировал RT.

«Ханхикиви-1» планировали построить в городе Пюхяйоки.