Католики осудили понтифика за поклонение языческому божеству

По данным издания, авторы петиции обозначили шесть «святотатств», которые, по их мнению, совершил глава римско-католической церкви. В частности, речь идет о присутствии святого отца на церемонии поклонения языческому божеству Пачамаме, которую провели в садах Ватикана. Католики обратились к понтифику с просьбой покаяться в этих грехах и других преступлениях, «совершенных им против истинной религии и Бога».