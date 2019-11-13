Католики осудили понтифика за поклонение языческому божеству
В Сети появилась петиция против папы Римского Франциска, которую подписали более сотни светских ученых и представителей католического духовенства. Они обвинили понтифика в «кощунственных и суеверных действиях». Об этом сообщила «Газета.ru».
По данным издания, авторы петиции обозначили шесть «святотатств», которые, по их мнению, совершил глава римско-католической церкви. В частности, речь идет о присутствии святого отца на церемонии поклонения языческому божеству Пачамаме, которую провели в садах Ватикана. Католики обратились к понтифику с просьбой покаяться в этих грехах и других преступлениях, «совершенных им против истинной религии и Бога».