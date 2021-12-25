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    25 декабря 2021, 10:28

    Католики начали отмечать Рождество во всем мире

    Дарья Морозова

    Католики отмечают Рождество. По всему миру Римско-католическая церковь, а также некоторые другие празднуют с 24 на 25 декабря.

    Об этом сообщило РИА «Новости». Отмечается, что, как правило, этот праздник проводят в кругу семьи.

    «В этот день члены семей, которые, может быть, долгое время не видели друг друга, собираются за рождественским столом, желают друг другу всего самого лучшего, просят прощения за обиды», — рассказал священник Кирилл Горбунов.

    Семьи поют праздничные песни, читают вслух отрывки из Священного Писания и обмениваются подарками.

    По данным сайта argumenti.ru, глава Конференции католических епископов России Павел Пецци поздравил всех, кто исповедует это религию, с Рождеством. Он отметил, что уже второй раз люди вынуждены отмечать этот праздник в условиях пандемии.

    Также праздничную речь произнесет папа римский Франциск.