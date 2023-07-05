Мир 05 июля 2023, 17:04 Католический священник напал на сорвавшую черешню в саду украинскую школьницу «Страна.ua»: на Украине священник связал девочку, которая рвала черешню во дворе храма РИА «Новости»

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В городе Ковель Волынской области Украины католический священник поймал и начал угрожать ружьем девочке, которая рвала черешню во дворе храма. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Вечером 8 июня настоятель храма Святой Анны Римско-католической церкви увидел, как шестиклассница срывает черешню с дерева, расположенного на территории костела. Священник поймал лицеистку и связал ее скотчем. После этого настоятель начал угрожать девочке предметом, похожим на ружье, уточнили в публикации.

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Получила ли травмы школьница, неизвестно. Священника по решению суда поместили по ночной домашний арест.

На Украине в последнее время идет противостояние между канонической украинской православной церковью и раскольниками.

Минкультуры страны заявило, что монахам УПЦ перекроют доступ к некоторым корпусам Киево-Печерской лавры. От них потребовали освободить помещения до 4 июля. В самой канонической церкви назвали подобное требование властей безосновательным.