Мир 12 марта 2023, 00:30 Католическая церковь может отменить целибат для священников Infobae: папа римский Франциск допустил пересмотр целибата для католических священников РИА «Новости»

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Целибат для католических священников может быть пересмотрен, об этом заявил папа римский Франциск в интервью аргентинскому порталу Infobae. Понтифик допустил возможность отмены обета безбрачия, однако не считает, что это приведет к увеличению числа священнослужителей.

«Целибат — это временное предписание, это не вечное, как посвящение в священники, это — дисциплина», — отметил папа римский.

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На вопрос, сможет ли эта мера популяризировать должность священнослужителя понтифик ответил отрицательно. В качестве аргумента привел католическую церковь восточного обряда, где службу несут женатые священники.

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Папа римский признал, что Ватикан слишком привержен «мужской культуре». Но не умеющий работать с женщинами священник незрел, по мнению понтифика.

Традиция обязательного безбрачия у католического духовенства берет свое начало в 12 веке. Среди православных служителей церкви и протестантов она строится на добровольной основе.