Катер с туристами перевернулся в турецкой Анталье

Туристический катер перевернулся у берегов турецкой Антальи. Идет спасательная операция, один человек погиб.

При крушении лодки с туристами как минимум один человек погиб, сообщает İhlas Haber Ajansı. Всего на борту катера находились как минимум 30 пассажиров. Причиной крушения стали плохие погодные условия.

Некоторые туристы сами добрались до ближайших скал, которые находятся в 30 метрах от места крушения катера. Остальных вытаскивают из воды спасатели.

В консульстве России пока проверяют, были ли на борту лодки граждане РФ, сообщает Life Shot.

Ранее стало известно, что турецкие спасатели вытащили из-под завалов четырехлетнюю девочку, которая провела там порядка четырех суток. Ребенка доставили в больницу, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Днем ранее из обрушившегося здания спасли другого ребенка. Три дня в завалах провела трехлетняя девочка. Ребенка госпитализировали, его жизни ничто не угрожает.

Землетрясение на западе Турции произошло 30 октября. В Измире оказались разрушены порядка 20 зданий. Погибли более 100 человек.