Катер с пассажирами разбился о скалу в водохранилище Чехии

Поездка на катере по Слапскому водохранилищи в Чехии закончилась для компании из двух мужчин и девушки госпитализацией. Лодка на скорости налетела на скалу и разбилась. Травмированных путешественников из воды достали спасатели. Об этом сообщило издание Lidovky со ссылкой на представителя экстренных служб Петра Гомолова.

Он подчеркнул, что катер потерпел крушение около города Гржимеждице. На место отправился экипаж спасательного катера. Пострадавшую девушку с травмами живота и позвоночника на вертолете доставили в больницу.

Врачи оценили ее состояние, как стабильное. Двоих мужчин, которые составляли девушке компанию забрала скорая. Врачи подозревают, что они получили травмы позвоночников.

Причина и обстоятельства аварии выясняются в полиции. Проверку на алкоголь и наркотики с пострадавшими не проводили.