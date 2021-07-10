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    10 июля 2021, 21:55

    Катер с пассажирами разбился о скалу в водохранилище Чехии

    Анатолий Минкин

    Поездка на катере по Слапскому водохранилищи в Чехии закончилась для компании из двух мужчин и девушки госпитализацией. Лодка на скорости налетела на скалу и разбилась. Травмированных путешественников из воды достали спасатели. Об этом сообщило издание Lidovky со ссылкой на представителя экстренных служб Петра Гомолова.

    Катер с пассажирами разбился о скалу в водохранилище Чехии

    Он подчеркнул, что катер потерпел крушение около города Гржимеждице. На место отправился экипаж спасательного катера. Пострадавшую девушку с травмами живота и позвоночника на вертолете доставили в больницу.

    Врачи оценили ее состояние, как стабильное. Двоих мужчин, которые составляли девушке компанию забрала скорая. Врачи подозревают, что они получили травмы позвоночников.

    Причина и обстоятельства аварии выясняются в полиции. Проверку на алкоголь и наркотики с пострадавшими не проводили.