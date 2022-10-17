«Катастрофический сценарий политического самосожжения». Лиз Трасс назвали пародией на премьер-министра | 360°

Мир 17 октября 2022, 00:40 Поделиться Telegram

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Viber «Катастрофический сценарий политического самосожжения». Лиз Трасс назвали пародией на премьер-министра Обозреватель Atlantic Мактаг: премьерство Трасс принесло Британии феерическую катастрофу Pxhere.com

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Вступившая в должность премьер-министра Великобритании Лиз Трасс привела страну к кризису сокрушительного идиотизма, считает обозреватель Atlantic Том Мактаг. Он отметил, что такая ситуация затрагивает основополагающую национальную идентичность страны.

«Вот уже три недели Соединенное Королевство охвачено кризисом сокрушительного идиотизма — кризисом <…>, который затрагивает самое ценное, что у нас есть, а именно основополагающую национальную идентичность», — написал публицист в своем материале.

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Саму Трасс автор статьи назвал абсурдной пародией на премьера. Причиной такого отношения к главе правительства страны стал ее отказ от обещания снизить налоги и увольнение ближайшего соратника.

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По мнению Мактага, Великобритания никогда прежде не оказывалась «в таком унизительно смехотворном положении».

Публицист напомнил, что Трасс выиграла выборы во многом благодаря тому, что обещала снизить налоги. После вступления в должность она анонсировала сокращение налогов, а следом обвалился курс фунта стерлингов. Банк Англии повысил ключевую ставку, а финансовые учреждения стали поднимать ставки по кредитам.

Трасс удостоилась критики даже от МВФ. Теперь правящую партию опережает на 30 процентных пунктов оппозиционная Лейбористская партия.

Тогда Трасс начала отзывать собственные решения, а после — анонсировала обращение кабмина. Это вызвало тревогу у населения. Дальше Трасс уволила канцлера и отказалась от еще ряда составляющих своего плана.

«Довольно трудно придумать более катастрофический сценарий политического самосожжения», — отметил Мактаг.

По его словам, Великобритания переживала и другие кризисы, но сейчас ситуация абсолютно новая. По его мнению, есть «вполне реальная перспектива того, что рынки добьются смены премьер-министра еще до выборов».

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