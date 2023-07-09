Мир 09 июля 2023, 03:29 «Катастрофические» последствия от провала ВСУ предрекли в Британии The Guardian: провал контрнаступления ВСУ приведет к отказу Зеленского от территорий РИА «Новости»

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому в случае провала контрнаступления ВСУ придется вступить в переговоры и «обменять» территории на мир. Об этом заявил обозреватель британской газеты The Guardian Саймон Тисдалл.

По мнению журналиста, если украинское контрнаступление не приведет к прорыву, то есть риск то, что запасы оружия закончатся, настанет новый зимний энергетический кризис, а поддержка общественности на Западе упадет еще больше.

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«Зеленский будет вынужден вступить в переговоры и даже обменять территории на мир», — считает Тисдалл.

Поражение ВСУ, как уверен журналист, приведет к «катастрофическим» последствиям. И столкнется с ними не только Украина, но и другие государства, отметил Тисдалл.

С самого начала контрнаступления украинские войска практически не продвинулись, заявил ранее командующий первым батальоном 10-й механизированной бригады ВСУ полковник Сергей Яндульский. Он также добавил, что его солдаты не получили никакого нового оружия, о котором заявляли страны-участницы НАТО.