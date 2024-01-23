Мир 23 января 2024, 00:08 «Катастрофические последствия». Кирби объяснил, что будет после прекращения поддержки Украины в США Джон Кирби: если США прекратят поддержку Украины, союзники поступят так же Unsplash

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Отказ западных стран от поддержки Украины «вполне возможен», если конгресс США не согласится на выделение новой помощи. Такое заявление сделал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, чьи слова привело РИА «Новости».

«Это будет иметь потенциально катастрофические последствия для Украины», — подчеркнул политик.

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Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена направила запрос в американский конгресс несколько месяцев назад. Всего Белый дом намерен получить около 106 миллиардов долларов, 60 миллиардов из которых предназначены для Украины.

Спецпредставитель США по восстановлению Украины Пенни Прицкер признала выгоду Белого дома от военной поддержки ВСУ. Помощь стране позволила создать хорошо оплачиваемые рабочие места для американцев, заявила политик.