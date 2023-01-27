Мир 27 января 2023, 13:50 Катастрофически низкую рождаемость зафиксировали в Финляндии

Читать 360tv в

Власти Финляндии бьют тревогу в связи с катастрофически низкой рождаемостью в стране. За 2022 год показатель оказался самым низким за последние 150 лет, написала «Политика сегодня».

При этом смертность, начиная с 1940-х годов, заметно возросла. В прошлом году в стране умерло 62 886 человек.

Реклама

Единственное, за счет чего население Финляндии увеличивается, — это миграция. За прошлый год количество мигрантов составило 17 278 человек.

Авторы: