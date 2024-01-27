Мир 27 января 2024, 05:40 Морпех США назвал самые глупые и провальные операции ВСУ Экс-морпех США Хо назвал глупыми операции ВСУ, продвигаемые Западом РИА «Новости»

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Западные соратники Украины продвинули много неудачных операций ВСУ, тем самым лишь ослабив украинскую армию. Такое заявление в интервью Dialogue works сделал капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо.

Он отметил, что Украина испытывает острый снарядный голод, а также нехватку солдат. Эти трудности усугубляются неправильными решениями властей, заявил военный.

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«Это очень реалистичные факторы, усугубляющиеся глупостью украинского генштаба и властей, а также руководства США, Британии и НАТО, проталкивающих операции в 2023 году, которые стали абсолютно катастрофическими для ВСУ», — сказал Мэтью Хо.

В качестве примера неудачных операций он привел оборону Артемовска и наступление летом 2023 года.

По мнению морпеха, шаги украинских руководителей и их западных коллег привели к деградации украинской армии и массовой гибели людей.

Ранее источник газеты The Washington Post заявил, что после неудавшегося прошлогоднего контрнаступления ВСУ администрация президента США Джо Байдена разрабатывает новую стратегию для Украины, акцент в которой поставлен на оборону, а не на захват территорий.