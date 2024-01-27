27 января 2024, 05:40
Морпех США назвал самые глупые и провальные операции ВСУ
Экс-морпех США Хо назвал глупыми операции ВСУ, продвигаемые Западом
Западные соратники Украины продвинули много неудачных операций ВСУ, тем самым лишь ослабив украинскую армию. Такое заявление в интервью Dialogue works сделал капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо.
Он отметил, что Украина испытывает острый снарядный голод, а также нехватку солдат. Эти трудности усугубляются неправильными решениями властей, заявил военный.
Реклама
«Это очень реалистичные факторы, усугубляющиеся глупостью украинского генштаба и властей, а также руководства США, Британии и НАТО, проталкивающих операции в 2023 году, которые стали абсолютно катастрофическими для ВСУ», — сказал Мэтью Хо.
В качестве примера неудачных операций он привел оборону Артемовска и наступление летом 2023 года.
По мнению морпеха, шаги украинских руководителей и их западных коллег привели к деградации украинской армии и массовой гибели людей.
Ранее источник газеты The Washington Post заявил, что после неудавшегося прошлогоднего контрнаступления ВСУ администрация президента США Джо Байдена разрабатывает новую стратегию для Украины, акцент в которой поставлен на оборону, а не на захват территорий.
США
ВСУ
Запад
НАТО
Украина
Армия
Реклама
Реклама