Катарский холдинг высказался против покупки «Ньюкасла» саудовским фондом
Катарский медиахолдинг beIN Media Group планирует заблокировать покупку «Ньюкасл Юнайтед» фондом Саудовской Аравии. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежное издание.
Руководство телеканала требует заблокировать покупку. С такой просьбой оно обратилось к Английской премьер-лиге. Причиной, по которой необходимо запретить сделку, является угроза доходам холдинга.
Сообщается, что в Саудовской Аравии распространены «пиратские» трансляции матчей чемпионата Англии.