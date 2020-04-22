Катарский холдинг высказался против покупки «Ньюкасла» саудовским фондом

Руководство телеканала требует заблокировать покупку. С такой просьбой оно обратилось к Английской премьер-лиге. Причиной, по которой необходимо запретить сделку, является угроза доходам холдинга.

Сообщается, что в Саудовской Аравии распространены «пиратские» трансляции матчей чемпионата Англии.