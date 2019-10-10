Катар поддержал военную операцию Анкары в Сирии
Глава оборонного ведомства Катара Халед бен Мухаммед аль-Атыйя во время телефонной беседы со своим турецким коллегой поддержал военную операцию Анкары в Сирии «Источник мира». Об этом сообщил RT.
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Министр обороны Турции Хулуси Акар поблагодарил коллегу из Катара за искренние пожелания и оказанную поддержку.
Уточняется, что накануне Анкара объявила о старте военной операции на северо-востоке Сирии, которую назвали «Источник мира». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уточнил, что с начала операции военным удалось уничтожить более сотни боевиков.