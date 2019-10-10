Катар поддержал военную операцию Анкары в Сирии

Турция приступила к наземному наступлению в трех точках Сирии Подробнее

Министр обороны Турции Хулуси Акар поблагодарил коллегу из Катара за искренние пожелания и оказанную поддержку.

Уточняется, что накануне Анкара объявила о старте военной операции на северо-востоке Сирии, которую назвали «Источник мира». Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уточнил, что с начала операции военным удалось уничтожить более сотни боевиков.