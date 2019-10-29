Каталонцы блокируют вокзалы и бьются с полицией. Будет ли этому конец?

Беспорядки начались в Каталонии в понедельник, 14 октября, когда Верховный суд Испании вынес приговор 12 каталонским политикам, которые стояли за организацией референдума о независимости автономии. Десятерым из них предстоит тюремное заключение на 10 лет. Референдум, который был проведен в Каталонии в 2017 и во время которого пострадало 800 человек, был признан судом незаконным.

История вопроса

Противоречия между Каталонией и Мадридом тянутся еще со времен арабского завоевания Испании. Волею судеб территории современной Каталонии не были столь долгое время обременены арабским господством, и испытали на себе больше французское влияние. Это отразилось и на каталонском языке, который представляет собой смесь испанского и французского.

У людей постепенно складывалось ощущение, что Мадрид просто «высасывает» все богатство региона. Так что современные протесты — это отражение протестов, сотрясающих Испанию уже несколько веков. Это усилилось с диктатурой Франко, когда столица начала ассоциироваться у каталонцев с давлением, а независимость — со свободой.

После перехода Испании к демократии в 1979 году Каталония получила независимость, а каталонский язык получил официальный статус.

Этого мало

В 2006 году центральное правительство значительно расширило права местного самоуправления и предоставило Каталонии право распоряжаться всеми местными налогами и половиной центральных налогов, собранных в провинции.

Тем не менее часть каталонских граждан и политиков считает, что этих элементов автономии Каталонии недостаточно.

Люди не дают общественности забыть, что были арестованы организаторы референдума и требуют освободить политиков. Почти сразу стало понятно, что акции протеста не будут мирными. Скоро в ход пошли бутылки со стороны протестующих и резиновые пули — со стороны полиции.

На протяжении нескольких ночей (протестовать разрешалось только ночью) центр Барселоны становился похож на место боевых действий. По сути, так оно и было. Полицейские машины закидывали камнями, палками и бутылками, люди жгли мусорные баки, перекрывали дороги, били витрины и окна.

Пока ситуация, кажется, находится под контролем, однако несмотря на заявления Кима Торра, главы каталонского женералитета, о том, что он не приветствует насилие в борьбе за независимость, он готов пойти так далеко, как «захочет народ Каталонии».

Министерство развития Испании оценило ущерб от каталонских беспорядков — сумма уже достигла более 7,3 миллиона евро, однако похоже, что Испанские власти считают, что тут не о чем даже говорить и настроены сохранить Каталонию в составе Испании.