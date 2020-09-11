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    11 сентября 2020, 14:55

    Каталонские радикалы заблокировали дорогу между Испанией и Францией

    Анастасия Кременчугская

    Дорогу на границе между Испанией и Францией решили заблокировать каталонские радикалы. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Полностью заблокирована AP-7 в районе Сан-Грегори в обоих направлениях из-за манифестации», — заявили каталонский правоохранительные органы.

    Накануне активисты движения «Демократическое цунами» перекрыли трассу, установили на ней палатки и даже построили сцену для выступлений. Из-за этого на границе образовались многокилометровые пробки.

    Помимо этого, радикалы занимались поджогом покрышек, написал сайт NEWS.ru.

    11 сентября в Католонии отмечают Национальный день. Празднество ознаменовали очередные акции протеста. Неизвестные устроили поджоги на железнодорожных путях в испанской провинции Жирона, что привело к приостановке движения поездов.

    Новости SMI.FM