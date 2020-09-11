Каталонские радикалы заблокировали дорогу между Испанией и Францией
Дорогу на границе между Испанией и Францией решили заблокировать каталонские радикалы. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Полностью заблокирована AP-7 в районе Сан-Грегори в обоих направлениях из-за манифестации», — заявили каталонский правоохранительные органы.
Накануне активисты движения «Демократическое цунами» перекрыли трассу, установили на ней палатки и даже построили сцену для выступлений. Из-за этого на границе образовались многокилометровые пробки.
Помимо этого, радикалы занимались поджогом покрышек, написал сайт NEWS.ru.
11 сентября в Католонии отмечают Национальный день. Празднество ознаменовали очередные акции протеста. Неизвестные устроили поджоги на железнодорожных путях в испанской провинции Жирона, что привело к приостановке движения поездов.