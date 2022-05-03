Каталонские политики подадут иск против испанского кабмина из-за прослушки

Экс-глава каталонского правительства Ким Торра и бывший заместитель спикера регионального парламента Жозеп Коста подадут иск в суд против кабинета министров Испании и премьера Педро Санчеса из-за скандала с прослушиванием. Информацию об этом предоставило РИА «Новости».

Торра и Коста подают в суд на кабмин и премьера, чтобы защитить фундаментальные права каталонских политиков, пострадавших от прослушивания, говорится в распространенном коммюнике. Если Конституционный суд Испании не примет иск к рассмотрению, Торра и Коста намерены обратиться в Европейский суд по правам человека.

Политики утверждают, что были зафиксированы более десяти случаев прослушивания: четыре в 2019 году и восемь в 2020-м. Ответственность за это несет премьер Санчес, так как он отвечает за разведывательные службы страны, заявили Торра и Коста.

Экспертная группа из Канады установила, что испанское правительство прослушивало мобильные устройства более 60 человек, в основном сторонников независимости Каталонии и Страны Басков. Они использовали для этого «шпионскую» программу Pegasus, разработанную для слежения за подозреваемыми в терроризме.