Каталония пережила четвертую ночь беспорядков после ареста рэпера

Акции протеста в Каталонии после заключения в тюрьму рэпера Пабло Аселя продолжились в минувшую пятницу, 19 февраля. Но если днем акции прошли мирно, то ночью начались беспорядки и акты вандализма. Как сообщила газета El Periodico со ссылкой на данные полиции, в Барселоне арестовали четверых хулиганов, в Жироне — двоих.

Агрессивно настроенные молодые люди поджигали мусорные контейнеры и строили баррикады из уличных скамеек и клумб на центральной площади Барселоны Пласа-де-Каталунья. После вмешательства полиции радикалов разогнали, они разошлись по Старому городу.

Мародеры разграбили несколько магазинов. По данным журналистов, некоторые из торговых точек уже не первый раз за последние дни становятся целями атаки хулиганов.

В районе Эль-Борн радикалы атаковали четыре банковских отделения. Им удалось проникнуть в одно из отделений, еще одно они подожгли. Группа радикалов попыталась ворваться в отделение полиции на бульваре Рамбла в Барселоне. В ответ правоохранители применили силу.

Протесты разделили и парламентскую коалицию. Премьер-министр Испании Педро Санчес пообещал принять жесткие меры против организаторов и участников беспорядков. Его не поддержали входящие с ним в коалицию левые. Представитель партии Podemos назвал участников протестов «молодыми антифашистами, которые требуют справедливости».

Протесты в Каталонии начались после суда над рэпером Пабло Аселем. Суд приговорил его к девяти месяцам тюрьмы и штрафу в 30 тысяч евро за содержание его песен и сообщений в Twitter. Обвинение заявило об оскорблении королевской семьи и прославлении терроризма. Для ареста Аселя полиции пришлось штурмовать здание университета в городе Льейда, где исполнитель забаррикадировался вместе с 50 сторонниками. Сам рэпер считает, что власти нарушили его право на свободу слова.