Каталин Новак стала новым президентом Венгрии

Новый президент выбран в Венгрии. Им стала Каталин Новак. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Новак — первая женщина в стране, которая получила должность президента. Две трети депутатов Государственного собрания отдали за нее свои голоса.

До этого Новак занимала должность министра по делам семьи.

Ранее президент России Владимир Путин, глава ФРГ Олаф Шольф и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Они обсудили текущую ситуацию на Украине.