Названа вероятность глобального катаклизма и Третьей мировой

Человечество может столкнуться с еще одним кризисом, связанным с войной, пандемией или природным катаклизмом. Вероятность такого события в течение десяти лет составляет 33,5%. В разрезе 20 лет этот показатель достигает 55,7%.

Такую оценку привел в своем докладе Deutsche Bank. Отмечается, что эта вероятность больше, чем шансы «Баварии» на победу в Лиге чемпионов в 2020 году.

Банковские аналитики рассмотрели четыре экстремальных риска:

пандемия гриппа, жертвами которой могут стать более двух миллионов человек

мощное извержение вулкана

геомагнитная буря из-за вспышки на Солнце

мировая война

Deutsche Bank взял оценки вероятности катаклизмов из других исследований. Таким образом, если вероятность наступления события в течение года равна 2%, то по закону биномиального распределения, вероятность его наступления в течение десяти лет будет уже 16,7%.

При этом все перечисленные события могут суммироваться. Исходя из этого, аналитики вычислили, что в ближайшее десятилетие хотя бы одно из них может произойти с вероятностью в 33,5%. Если брать расчет на 20 лет, вероятность такого исхода повышается до 55,7%.

На днях климатолог рассказал россиянам, что этим летом в стране стоит ожидать мощные катаклизмы. В России ожидаются ураганы, ливни, засуха и, возможно, даже смерчи.