Мир 14 июля 2023, 23:25 Кассетные боеприпасы не дадут ВСУ весомого преимущества — СМИ NYT: в Пентагоне считают, что кассетные боеприпасы не помогут Украине немедленно РИА «Новости»

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Кассетные боеприпасы не окажут мгновенного действия и не помогут бойцам ВСУ, отметили представители Пентагона и западные военные аналитики. По их мнению, поставка снарядов сделает украинскую армию чуть более «смертоносной», однако о большем пока говорить не приходится, сообщила газета The New York Times.

Автор статьи отметил, что неспособность поставок кассетных боеприпасов переломить ход сражения признали в Пентагоне. Неделей ранее замглавы Минобороны США Колин Кол в ходе брифинга заявлял, что «ни один вид вооружений не является панацеей», однако эти боеприпасы позволят ВСУ поддержать артиллерию в ближайшем будущем.

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Примерно о том же самом говорил старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Джек Уотлинг.

«Масштаб эффекта будет скромным. Украинская артиллерия станет немного смертоноснее», — отмечал военный эксперт.

Пентагон сообщил, что американские кассетные снаряды уже прибыли на Украину. Представитель ведомства уточнил, что такие же боеприпасы для ВСУ передали и другие страны.