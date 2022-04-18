Карты от Google рассекретили военные объекты России

Google открыл всеобщий доступ к информации о местоположении военных объектов России. Об этом сообщило издание Daily Storm.

Ранее эти данные находились под особой секретностью. Теперь пользователи карт от Google смогли подробно рассмотреть ряд военных и стратегических объектов РФ.

«В их числе — крейсер „Адмирал Кузнецов“, хранилище ядерных боеприпасов, летно-испытательный полигон с новейшими истребителями Су-57, пусковая позиция межконтинентальной баллистической ракеты и авиабаза», — сообщили в Daily Storm.

При этом изменение уровня доступности коснулось только России. Военные объекты других стран по-прежнему скрыты от пользователей.

Корпорация пока не делала официальных заявлений на этот счет. Однако представители Daily Storm уже запросили разъяснения у российского представительства Google.

Недавно корпорацию уже уличили в «особом отношении» к РФ. Пользователи переводчика от Google 9 апреля массово пожаловались на некорректный вариант трактовки фразы Dear Russians. Сервис выдавал «мертвые русские» вместо правильного «дорогие русские». При обратном переводе пользователи видели Dead (мертвый) вместо Dеаr (дорогой) Тогда представители Google сослались на технический сбой.