Мир 11 сентября 2023, 04:05 Карты «Мир» начнут принимать в Мьянме с октября Министр инвестиций Зо: карты «Мир» могут начать принимать в Мьянме с октября РИА «Новости»

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Карты российской платежной системы «Мир» хотят начать принимать в Мьянме с октября 2023 года. Об этом сообщил министр инвестиций и внешних экономических связей страны Кан Зо в кулуарах ВЭФ-2023 в беседе с РИА «Новости».

«Есть прогресс по этому вопросу. Мы надеемся, что карты „Мир“ начнут принимать в Мьянме начиная с октября. Есть соглашение между Центробанком и шестью коммерческими банками», — отметил он.

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В июле стало известно, что карты «Мир» начали принимать на острове Маргарита в Венесуэле. Также директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина ранее говорила, что в Банке России будут вводить карты «Мир» в пяти-шести новых странах в этом году.

Заместитель представителя Сбербанка Кирилл Царев заявил о продлении срока действия карт «Мир» до 10 лет. По его словам, теперь гражданам не нужно менять карту каждые пять лет. Нововведение действует на все дебетовые и кредитные карты банка на базе системы «Мир», в том числе и платежные стикеры.