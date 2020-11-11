Карту с российским Крымом нашли в автомобилях BMW

Владельцы автомобилей BMW наткнулись на функцию установки карты, где Крым обозначен российской территорией. В самой немецкой компании заявили, что работают по законам тех стран, где продаются машины.

Карта с российским Крымом стала доступна автовладельцам после очередного обновления, пишет «Русская служба Би-би-си». При этом раньше на сайте BMW был доступен один файл для загрузки, а теперь их стало два. В одном из вариантов как раз и содержится карта с полуостровом в составе России.

«BMW Group ведет постоянную работу по обновлению картографических данных навигационных систем, в том числе с учетом законодательства страны/региона, где автомобиль приобретается или эксплуатируется», — заявили в пресс-службе российского отделения группы BMW.

В компании подчеркнули, что владельцы машин могут изменить базовые настройки, если захотят пользоваться автомобилем в другой юрисдикции.

Крым вошел в состав России в 2014 году. Тогда на полуострове провели референдум после государственного переворота на Украине. Некоторые страны до сих пор не признают Крым российской территорией.