Мир 18 января 2024, 15:13 Карту мира со странами-союзниками и врагами составили на Украине Глава СНБО Данилов показал журналистам карту стран-союзников России и Украины Volodymyr Tarasovukrinform / Global Look Press

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов продемонстрировал политическую карту мира, где государства раскрасили разными цветами. Так он разделил страна на те, которые поддерживают Россию, Украину или сохраняют нейтралитет. Об этом рассказали журналисты канадского издания Globe and Mail.

Они отметили, что 30 стран, включая Канаду, окрашены темно-зеленым цветом как главные спонсоры Украины. Еще 64 государства получили светло-зеленую окраску за не очень сильную поддержку киевского режима.

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Союзники России получили ярко-оранжевый цвет. Еще 20 государств раскрасили в светлый оттенок как сохранившие нейтралитет по отношению к конфликту.

Данилов заявил, что покажет карту при одном условии, что журналисты не станут называть страны, которые Украина считает врагами или подозревает в работе на обе стороны. Авторы текста уточнили, что речь идет о 12 государствах, которые на карте получили синий цвет.

В ходе беседы с канадскими журналистами Данилов отметил, что их страна задержала поставки американских зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Также глава СНБО Украины отметил, что Запад так и не выполнил своего обещания по поставкам оружия, а ограничился только небольшой долей.

По данным телеканала CTV, купленный Канадой у США NASAMS даже не выпустили с производства. Как выяснили журналисты, одна из компаний, которая принимала участие в тендере, заявила, что так и не получила от властей контракта на выпуск вооружения.