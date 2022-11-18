Мир 18 ноября 2022, 06:24 Картонные стулья и тайский массаж. В Бангкоке началась лидерская встреча форума АТЭС Лидерская встреча форума АТЭС началась в Таиланде РИА «Новости»

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В Таиланде началась двухдневная лидерская встреча форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На нее приехали представители 21 страны и более двух тысяч журналистов, сообщили «Известия».

Гостей пригласили в Национальный конференц-центр королевы Сирикит. К встрече его оформили айдентикой встречи, расставили стилизованные машины, манекены, зону тайского массажа. На форум приехали более двух тысяч иностранных журналистов. Для них оборудовали пресс-центр и расставили в нем мебель из картона.

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Лидерская встреча форума АТЭС пройдет 18 и 19 ноября. В нем примут участие представители 21 страны, в том числе Канады, Австралии, Индонезии, Китая, Сингапура, Филиппин и других стран. Российскую делегацию возглавил вице-премьер Андрей Белоусов.

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Участники встречи обсудят экономические проблемы, в том числе высокую инфляцию и налаживание торговых связей, а также продовольственный кризис, восстановление экономики после пандемии, изменение климата.