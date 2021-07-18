Картонные антисекс-кровати спроектировали для Олимпиады в Токио

Картонные кровати, которые ломаются от резких движений и выдерживают до 200 килограммов веса, спроектировали специально для того, чтобы спортсмены соблюдали дистанцию и не занимались сексом в Олимпийской деревне в Токио. Об этом сообщило Explica.

Кровати, изготовленные компанией Airweave из переработанных материалов, специально создавали так, чтобы на них мог поместиться только один человек. После Игр эти кровати опять отправят на переработку. На них будет проблематично не только заниматься сексом. Праздновать победу, прыгая на такой кровати, тоже не получится, ведь тогда, возможно, на ней не получится даже поспать, ведь от резких движений она ломается. Да и спать, возможно, не очень удобно.

По словам источников, Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил такие кровати с учетом опасности, которую представляет коронавирус. Ведь Игры еще даже не начались, а некоторые гости Олимпиады уже заразились. Позавчера с ковидом в Токио госпитализировали высокопоставленного чиновника из делегации сборной Нигерии. А сегодня коронавирус впервые выявили у двух спортсменов в Олимпийской деревне.