Картофель из Азербайджана может ждать запрет в России из-за гнили

Россельхознадзор может запретить импорт картофеля из Азербайджана, если страна не усилит контроль качества. В картофеле обнаружили бурую бактериальную гниль, сообщила «Политика сегодня».

Бурая бактериальная гниль — болезнь, которая является карантинной для стран — членов ЕАЭС. Ее обнаружили в нескольких партиях азербайджанского картофеля.

«Служба попросила азербайджанских коллег провести расследование для выяснения причин такого нарушения, а также усилить контроль за отправляемыми на территорию Российской Федерации овощами. В соответствии с требованиями ЕАЭС поставки картофеля на территорию России возможны только из зон, мест, участков производства, свободных от указанного возбудителя», — заявили в ведомстве.