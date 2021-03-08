Карточку с Коби Брайантом купили на аукционе почти за $1,8 млн

Редкую карточку с рекордсменом Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) Коби Брайантом продали на аукционе. Лот с изображением спортсмена ушел с молотка за 1,795 миллиона долларов.

Карточку продавали на торгах аукционного дома Goldin Auctions. Приобрел коллекционный предмет анонимный покупатель, сообщило агентство Reuters. За карточку, которых всего две в мире, отдали 1,795 миллиона долларов.

Отмечается, что карточка находится в идеальном состоянии. После продажи она стала самой дорогой карточкой Брайанта, ушедшей с молотка.

Баскетболист Коби Брайант погиб 26 января 2020 года во время крушения личного вертолета. Вместе со своей 13-летней дочерью он летел на юниорский чемпионат по баскетболу. Всего в салоне находились семь человек вместе с пилотом вертолета. Причиной крушения стала пространственная дезориентация пилота. Расследованием занимались сотрудники национального совета по безопасности на транспорте США.

Брайант выступал за баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс». Он дважды становился олимпийским чемпионом и выиграл пять чемпионских титулов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).