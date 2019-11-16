  • Картины Рембрандта пытались украсть из старейшей галереи Англии

    16 ноября 2019, 01:56

    Валерия Шафирко

    Из старейшей художественной галереи Англии, находящейся в Лондоне, попытались украсть две картины Рембрандта с выставки Rembrandt’s Light. Об этом сообщается на сайте EveningStandard.ru.

    Сигнализация в Даличской галерее сработала поздно вечером в среду. На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Задержать злоумышленников не удалось, во время погони один из них распылил неизвестное вещество прямо в лицо офицеру. Позже плотна голландского художника были обнаружены в разных местах галереи.

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    В настоящее время проводится расследование инцидента.

    Сотрудник музея заявил, что выставка и галерея будут закрыты на «какое-то время». Это будет сделано для того, чтобы правоохранители смогли тщательнее все проверить.

    Какие именно полотна известного художника попытались украсть злоумышленники в галерее не уточнили.

    Экспозиция Rembrandt’s Light открылась 4 октября. На выставке представлено 35 работ Рембрандта, среди которых «Филемон и Бавкида» (Национальная галерея искусства Вашингтона), «Ужин в Эммаусе» (Лувр), «Девушка, купающаяся в реке» (лондонская Национальная галерея) и другие картины известного голландского художника.