Картины, посуда и вагон-ресторан. Украинский суд наложил арест на все имущество Медведчука

Взятый под стражу украинский политик Виктор Медведчук временно лишился всего имущества, включая кухонную посуду. Лычаковский суд Львова удовлетворил ходатайство генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой об аресте всего имущества оппозиционера. Об этом сообщил ТАСС.

В список арестованного имущества попали почти 300 картин, посуда, часы, вазы, статуэтки, а также железнодорожный вагон-ресторан с мебелью. Все эти вещи силовики нашли в доме и на земельном участке, принадлежащем Медведчуку. У домработницы политика следователи забрали 467 тысяч долларов и 87 тысяч евро.

В киевской квартире политика правоохранители арестовали картины, антикварные вещи, ювелирные изделия 20 швейцарских часов, золотые и серебряные монеты, охотничью винтовку и пистолет BUL.

Служба безопасности Украины задержала Виктора Медведчука в апреле. По словам лидера страны Владимира Зеленского, политик сбежал из-под домашнего ареста, куда его отправили в рамках расследования уголовного дела о государственной измене и нарушении законов ведения войны. Сам политик все эти обвинения не признал.

По версии адвоката Медведчука, никакого побега не было. По словам защитника, следователь получил уведомление, что политик продолжит находиться под домашним арестом в другой квартире, так как ему начали поступать угрозы. По решению суда Медведчука взяли под стражу.