Картину Ван Гога «Стога пшеницы» продали почти за $36 миллионов

Картину Винсента Ван Гога продали на американском аукционе Christie’s за 35,9 миллиона долларов. Сообщение об этом появилось на официальном сайте торгов.

Стоимость произведения искусства 1888 года 35,885 миллиона долларов оказалась на шесть миллионов больше ожидаемой.

Картину «Стога пшеницы» известный нидерландский импрессионист написал во время своего годового путешествия на юг Франции. Сам художник считал, что картины, созданные именно в этот период, стали его лучшими работами. «Стога пшеницы» входят в серию «Пшеничные поля».

У картины сложилась необычная судьба. Изначально права на нее получил брат Ван Гога Тео, после чего ею владели еще нескольких человек, а во время Второй мировой войны она попала к нацистам. Речь идет о моменте, когда Франция была оккупирована. Картина считалась утерянной до тех пор, пока аукцион Christie’s не выкупил ее у другой компании, продающей произведения искусства. Это произошло в 1970 году.