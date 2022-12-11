Мир 11 декабря 2022, 04:35 Картину сына Байдена оценили на выставке в 225 тысяч долларов The New York Post: на выставке в Нью-Йорке продают картину Хантера Байдена за $225 тысяч Pxhere

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Самая дорогая картина сына американского президента Джо Байдена Хантера, представленная на выставке в Нью-Йорке, оценена в 225 тысяч долларов. Об этом сообщило издание The New York Post.

Выставка работ Хантера Байдена открылась в районе Сохо 9 декабря. В галерее Жоржа Берджеса в день открытия продали две работы сына президента США.

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На приобретение еще одной картины стоимостью 225 тысяч долларов претендуют сразу два неизвестных покупателя, указано в материале. Эта работа представляет собой горчично-желтую картину с цветами. Художник выполнил ее на японской бумаге.

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Эта выставка работ Хантера Байдена стала уже второй. Стоимость картин на прошлой выставке доходила до 500 тысяч долларов.

Как отметил владелец галереи Жорж Берджес, от предыдущей эту выставку отличает то, что она открыта для публики. По его словам, у него хранятся несколько картин Байдена, которым уже больше 20 лет.

Ранее владелец Twitter Илон Маск уволил заместителя генерального юрисконсульта компании Джима Бейкера из-за возможной причастности теперь уже бывшего сотрудника к истории с цензурой вокруг ноутбука Хантера Байдена.