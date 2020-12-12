Картину стоимостью 300 000 долларов нашли в мусоре в Германии

Картина французского художника Ива Танги, стоимость которой оценивается примерно в 280 000 евро (339 000 долларов), была обнаружена на дне контейнера для вторсырья, которое используют уборщики аэропорта, уточнило CNN. Художник был известен своими абстрактными сюрреалистическими пейзажами.

Картина пропала 27 ноября. Полотно было упаковано в плоскую картонную коробку, которую бизнесмен просто забыл на стойке регистрации в аэропорту.

Про свою дорогое имущество он вспомнил только когда садился на рейс в Тель-Авив. По прибытии в Израиль, бизнесмен связался с властями аэропорта, чтобы найти потерянное произведение искусства.

Когда найти картину не удалось, хозяин полотна заручился помощью своего племянника из Бельгии, который отправился в Дюссельдорф, где написал заявление в местную полицию.

Когда дело попало на стол комиссара полиции, он связался с клининговой компанией, которая обслуживает терминал аэропорта, и, в конце концов, сам присоединился к менеджеру, который осматривал мусорные баки. В итоге произведение искусства стоимость в сотни тысяч долларов нашли на дне одного из контейнеров.

Сотрудники полиции вернули ценное полотно его законному владельцу.

В ноябре жительница подмосковного Долгопрудного Елена Стариковская увидела у помойки стопку картин и не смогла пройти мимо. Оказалось, что работы принадлежат кисти советской художницы Светланы Ковальской. Она была женой иллюстратора Леонида Владимирского, нарисовавшего Буратино. Позже сын художницы рассказал «360», как картины его матери оказались на помойке. Как оказалось, он их сам выбросил, потому что все полотна были незаконченные, а готовые хранятся дома.