Картину самого дорого художника Азии продали за $27,5 млн

Картину «Туман на рассвете», нарисованную китайским художником Чжан Дацянем, продали на аукционе в Гонконге за 27,5 миллионов долларов. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на филиал аукционного дома Sotheby’s.

Имя покупателя не разглашается, лишь известно, что произведение искусства было написано в 1968 году. Работа выполнена в сине-коричневых тонах, в духе абстракционизма.

Чжан Дацянь в последние годы считается самым дорогим художником в Азии. Пять лет назад его картина «Цветение персика весной» была продана за рекордные 35 миллионов долларов.

Художник знает принципы традиционной китайской живописи. Кроме того, Чжан Дацянь прославился техникой «разбрызгивания туши». Он умер в 84 года.