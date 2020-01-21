Картину нашли в стене музея, из которого она была похищена

Картина австрийского художника-символиста Густава Климта, написанная в 1916–1917 годах, была украдена из галереи итальянской Пьяченцы в 1997 году. «Портрет женщины» оценивался в 66 миллионов долларов, и 22 года считался утраченным.

По данным Bloomberg, портрет нашли садовники, очищавшие стены музея от плюща. Картина находилась за перегородкой и была упакована в черный пакет. Неизвестно, была ли она там все время, пока считалась украденной, или кто-то подложил ее туда совсем недавно.

«Это новости исторического значения для художественного и культурного сообщества, а также для города Пьяченца», — сказала мэра города Патриция Барбье.

Найденное полотно проверили эксперты и заявили, что это подлинник.

«Картина лежала в нише за перегородкой в черном мешке, который скрывала густая растительность. Сомнения искусствоведов в подлинности находки вызвал тот факт, что картина осталась в прекрасном состоянии, будучи, предположительно, брошенной грабителями 22 года назад», — заявил РИА «Новости» глава аппарата полицейского управления города Филиппо Сорди.

Он добавил, что найденные на раме картины образцы ДНК помогут стражам правопорядка пролить свет на давнюю историю. Возможно, воры спрятали картину, когда не смогли вынести ее из галереи незадолго до открытия посвященной Климту выставки.

Считается, что это портрет музы художника Марии Мунк.