Мир 28 января 2024, 14:23 Картину «Мона Лиза» в Лувре облили супом Экоактивисты облили супом картину «Мона Лиза» в Лувре

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«Экоактивисты» пробрались в Лувр и облили супом картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Видео появилось в YouTube-канале Le Figaro Actualités.

Две женщины внезапно подбежали к шедевру мирового искусства и выплеснули на него суп с криком: «Что важнее: искусство или право на здоровое и экологически чистое питание?! Наша сельскохозяйственная система больна!» Картина была под бронестеклом и не пострадала.

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Акция вызвала бурную реакцию окружающих. Раздались крики, посетители принялись снимать происходящее на камеры телефонов. Активистки не спешили скрываться — они оставались возле «Моны Лизы», пока место происшествия огораживали.

В 2022 году «экоактивисты» также попытались испачкать картины американского художника Энди Уорхола в Национальной галерее Австралии в Канберре — на пяти экспонатах нашли синие следы. Картины также спасло защитное стекло. Примерно в те же дни норвежские участники движения Stopp Oljeletinga, борющегося с добычей нефти, попытались приклеить себя к раме картины Эдварда Мунка «, чтобы привлечь внимание к глобальным проблемам экологии.