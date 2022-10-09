Картину любимого художника Гитлера потребовали убрать из немецкого музея | 360°

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Картину любимого художника Гитлера потребовали убрать из немецкого музея

Картину любимого художника Гитлера Циглера призвали убрать из музея в Мюнхене

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В Германии призвали убрать из мюнхенского художественного музея «Пинакотеки современности» картину Адольфа Циглера, любимого художника Гитлера. Противники триптиха «Четыре элемента» напомнили, что при нацистах именно эта картина считалась образчиком «правильной» живописи, поэтому неправильно выставлять ее на всеобщее обозрение. Об этом написал kp.ru.

С картины, на которой четыре обнаженные женщины символизируют четыре стихии, в гитлеровской Германии делали многочисленные репродукции и открытки.

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В музее отрицают пропагандистское значение полотна.

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«Постоянное сокрытие проблемного искусства приводит не к критическому дискурсу, а лишь к сохранению табу», — заметили эксперты.

Профессор Адольф Циглер стал председателем Имперской палаты изобразительных искусств после прихода Адольфа Гитлера к власти. Именно Циглер руководил чисткой более сотни музеев страны. Из фондов убрали тысячи картин неугодных художников, среди которых были Ван Гог, Матисс, Пикассо, Гоген. Циглер также известен как организатор знаменитой выставки «Дегенеративное искусство», где представили авангардные картины. Главной целью было высмеять искусство, не вписывавшееся в тогдашние идеалы Германии.

Картины Адольфа Циглера были в личной коллекции Гитлера.

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