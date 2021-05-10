Картину Кандинского выставят на торги. Ее продадут за несколько десятков миллионов долларов

Картину Василия Кандинского «Умиротворенные напряженности» выставили на торги Sotheby’s. Полотно более 50 лет находилось в частной коллекции. Специалисты оценивают эту работу в 25-35 миллионов долларов.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на аукционный дом Sotheby’s, картину предложат коллекционерам 29 июня в рамках торгов предметами современного искусства.

Кандинский написал «Умиротворенные напряженности» в 1937 году. Картину купил друг художника, американский меценат Соломоном Гуггенхайм. В коллекции музея современного искусства Гуггенхайма в Нью-Йорке хранятся более 150 полотен Кандинского.» Умиротворенные напряженности», продали на аукционе в 1964 году. После этого работу на рынке не видели.

«Картина „Умиротворенные напряженности“ преисполнена музыкальной и поэтической чувственностью столь характерными для творчества Кандинского», — приводит агентство слова международного руководителя отдела импрессионизма и современного искусства Sotheby’s Хелены Ньюман.

Перед продажей работу выставят в галереях в Нью-Йорке, Дубае, Гонконге, Тайване и Лондоне. В марте на аукционе в Париже с молотка ушла картина Винсента Ван Гога «Уличная сцена на Монмартре». Ее купили за 13 миллионов евро.